"البارالمبية الوطنية" تستعد للإنجازات في مونديال ألعاب القوى بالهند

أبوظبي في 7 سبتمبر /وام/ تستعد "ألعاب القوى البارالمبية" الوطنية في الإمارات لإعادة مشاهد الإنجازات المميزة في البطولات الكبرى، مع إعلان المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية في الهند، خلال الفترة من 22 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل.

ووقع الاختيار على 6 لاعبين ولاعبات لتمثيل الدولة في البطولة، وإقامة معسكر إعداد في تونس من 1 إلى 19 سبتمبر الجاري، للاستعداد بشكل مميز.

وتعد دولة الإمارات نموذجاً رائداً في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز قدراتهم، وتنمية مهاراتهم، بوجود أكثر من 600 رياضي يتوزعون على 8 أندية متخصصة ويحققون إنجازات بارزة عالمياً في رياضات مختلفة من بينها ألعاب القوى، مواكبة للتطور العالمي في الرياضات المختلفة.

وحققت اللجنة البارالمبية الإماراتية نجاحات مميزة، خلال مشاركاتها المستمرة في البطولات المحلية والإقليمية والدولية، بما يجسد الجهود الكبيرة التي تضطلع بها في الاهتمام برعاية ودعم الأبطال، واكتشاف المواهب، وتوفير متطلبات التميز لهم، وتأكيد قدراتهم التنافسية.

وأسهمت الشراكات النوعية مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية في تنفيذ برامج متطورة، وتبني مبادرات رائدة، للارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وتوفير منظومات تدريب وتأهيل متطورة، كان لها أثرها المستدام في تمكينهم من المهارات والقدرات التنافسية، ووصولهم إلى منصات التتويج، بأفضل النتائج العالمية.

ويخضع اللاعبون واللاعبات لبرامج إعداد متطورة، وتأهيل مكثف في عدد من الدول العربية والقارية والأوروبية، لمساعدتهم على الاستعداد بالشكل المطلوب، وضمان وصولهم إلى مستويات الجاهزية الكاملة للمشاركة في البطولات، والمنافسة على الألقاب، ضمن إستراتيجية متكاملة تعزز مكانة دولة الإمارات في ترسيخ الاهتمام والرعاية لفئة أصحاب الهمم في الرياضات البارالمبية المختلفة.

وشهدت الدورات البارالمبية الكثير من الإنجازات لأبطال دولة الإمارات في ألعاب القوى البارالمبية، ورفع علم الدولة على منصة التتويج، إذ كانت البداية مع الألعاب البارالمبية في سيدني عام 2000، بحصد 4 ميداليات بواقع 3 فضيات وبرونزية، تلتها الألعاب البارالمبية في أثينا عام 2004، بحصد 4 ميداليات، بواقع ذهبية، وفضية، وبرونزيتين.

وتواصلت الإنجازات في الألعاب البارالمبية في بكين عام 2008، بحصد فضية، ثم ارتفع عدد الميداليات إلى 3 في الألعاب البارالمبية في لندن عام 2012، بحصد 3 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، بينما شهدت الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو عام 2016، إحراز 7 ميداليات بواقع ذهبيتين، و4 فضيات، وبرونزية، كما شهدت الألعاب البارالمبية في طوكيو عام 2020، حصد 3 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وبرونزية.

وقال ذبيان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، إن بطولة العالم لألعاب القوى في الهند خلال أكتوبر المقبل، تعد منصة جديدة للمنافسة على الألقاب، وتأكيد تفوق أبناء وبنات الإمارات في المنافسات المختلفة.

وأوضح أن تاريخ البطولات البارالمبية شاهد على تميز أبطال الإمارات، من خلال المستويات المميزة، والإنجازات والصورة المشرفة عن تميز دولة الإمارات في رعاية أصحاب الهمم، وتمكينهم من المهارات التنافسية في الألعاب المختلفة.

من جهته ذكر مدرب ألعاب القوى صلاح العيوني، أن أبطال دولة الإمارات أثبتوا جدارتهم في تمثيل الدولة على مدار 6 دورات بارالمبية متتالية منذ سيدني عام 2000 وحتى طوكيو عام 2020، بفضل دعم الدولة ورعاية القيادة الرشيدة وتمكينها للأبطال والبطلات في الرياضات البارالمبية المختلفة، وتعزيز حضورهم الفاعل على منصات التتويج في كبريات المحافل العالمية، من خلال التخطيط الإستراتيجي، والاهتمام بالمواهب، وتوفير فرص المشاركة في المعسكرات والبطولات القارية والدولية.

وأضاف أن المشاركات المستمرة لدولة الإمارات في بطولات ألعاب القوى العالمية، وغيرها من الفعاليات الدولية، تعد امتداداً لمسيرة حافلة من الإنجازات لرياضة أصحاب الهمم في الإمارات على مدار السنوات الطويلة الماضية، وفي المحافل الدولية المختلفة.