الخميس المقبل قرعة دوري أبطال آسيا للسيدات لكرة القدم

كوالالمبور في 8 سبتمبر/ وام/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم عن إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للسيدات موسم 2025/ 2026 يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت كوالالمبور، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأكد الاتحاد في بيانه أن النسخة الثانية من البطولة القارية ستشهد مشاركة 12 نادياً، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات متساوية، وستُقام منافساتها بنظام التجمع خلال الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر المقبل.

وتشارك في البطولة ستة أندية ضمن التصنيف الأعلى حسب تصنيف مسابقات الأندية الآسيوية للسيدات 2024 - 2025 ، إلى جانب ستة أندية أخرى تأهلت من المرحلة التمهيدية التي شهدت مشاركة قياسية بلغت 19 ناديا.

ويعود نادي ووهان جيانغدا الصيني للدفاع عن لقبه، فيما تسجل ثمانية أندية ظهورها الأول في دور المجموعات، من بينها أربعة تخوض مشاركتها القارية الأولى، وهي سوون إف سي وومن “جمهورية كوريا”، وستاليون لاجونا “الفلبين”، ونايغوهويانغ “كوريا الشمالية”، وبي إف سي نساف “أوزبكستان”.

ويُعتمد في سحب القرعة تصنيف الأندية، مع تخصيص وعاء مستقل للأندية المستضيفة: ووهان جيانغدا ”الصين”، ومدينة هو تشي منه ”فيتنام”، وآي إس بي إي ”ميانمار”.

وتُقام مباريات المجموعة في ميانمار من 9 إلى 15 نوفمبر 2025، وفي فيتنام من 13 إلى 19 نوفمبر 2025، وفي الصين من 17 إلى 23 نوفمبر2025 .

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي ثمانية أندية، بواقع أول وثاني كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين في المركز الثالث، على أن تُجرى مباريات هذا الدور من مباراة واحدة في مارس 2026، وفقاً لقرعة مستقلة.

جدير بالذكر أن نادي أبوظبي الرياضي كان قد نجح في التأهل إلى ربع نهائي النسخة الماضية.