لقاء القادة الدينيين لمسلمي دول "بريكس" يُكرم "تريندز"

ريو دي جانيرو في 8 سبتمبر/ وام/ كرم لقاء القادة الدينيين لمسلمي دول “بريكس” مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ممثلاً في رئيسه التنفيذي الدكتور محمد عبدالله العلي، بـ"شخصية السنة 2025"، تقديراً لجهوده العلمية والبحثية في دعم أهداف التنمية المستدامة، وذلك تزامناً مع مرور 11 عاماً على تأسيس المركز.

وقام بتسليم التكريم سعادة المفتي العام الشيخ راوي عين الدين، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، بحضور سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وسعادة الدكتور علي حسين الزغبي، رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، وذلك على هامش المؤتمر الدولي السادس “طريق الحرير الروحي /دور القيم الأخلاقية في التقارب بين الشعوب والقارات”، المنعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، والذي يشارك فيه “تريندز”، باعتباره شريكاً بحثياً.

وجاء هذا الاحتفاء تقديراً لمسيرة الدكتور محمد العلي، وإنجازات المركز البحثية والمعرفية على مدى 11 عاماً منذ تأسيسه، وتثميناً للدور المحوري للمركز وفريق عمله في ترسيخ المنهجية العلمية والأكاديمية الرصينة المعززة للحوار الفكري العالمي، والداعمة لنشر ثقافة البحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي ، وتقديراً دولياً بارزاً للجهود البحثية والعلمية والفكرية للمركز وفريق عمله.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، أن هذا التتويج يعد إنجازا جماعيا لفريق عمل المركز من باحثين ومفكرين وخبراء، الذين يعملون على إثراء المعرفة الإنسانية بإنتاجهم البحثي والعلمي الرصين.

وأضاف أن التكريم في إطار لقاء القادة الدينيين لمسلمي دول مجموعة “بريكس”، يحفز المركز وفريق العمل على مواصلة المسيرة لتعزيز العلم والمعرفة والفكر، ودعم قيم التعايش السلمي والحوار البناء.