اختتام فعاليات الحملة الوطنية للأمن والسلامة 2025

أبوظبي في 8 سبتمبر/ وام/ اختتمت بنجاح فعاليات النسخة السادسة من الحملة الوطنية للأمن والسلامة في محطات الوقود لعام 2025، التي نظمتها اللجنة المشتركة للأمن والسلامة برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، وشركة “أدنوك للتوزيع” وشركة “إمارات” وشركة “إينوك”.

وانطلقت الحملة، بالتزامن مع مناسبة "يوم السلامة في محطات الوقود" الذي يصادف 17 يوليو من كل عام، تحت شعار “السلامة التزام وليست اختياراً".

وشهدت الحملة على مدار أسابيعها الستة تفاعلا واسعا من مختلف فئات المجتمع، وأسهمت بشكل ملموس في رفع مستوى الوعي العام والالتزام بالتعليمات والإرشادات، الأمر الذي يعكس أهميتها في نشر ثقافة السلامة وترسيخ الممارسات السليمة داخل محطات الوقود.

واختُتمت الحملة بتحقيق نتائج ملموسة تمثلت في وصول نسبة الوعي لدى الجمهور إلى ما يزيد عن 98% وفقاً لبيانات الاستبيانات الميدانية والرقمية، فيما تنوعت برامجها بين أنشطة ميدانية مباشرة وحملات إعلامية مبتكرة عبر المنصات الرقمية.

وأثنى سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، على الدور المحوري الذي أدّته الحملة في نشر الوعي وترسيخ ثقافة الوقاية داخل محطات الوقود، مؤكداً أن الحملة أصبحت خلال ست سنوات متواصلة منصة فاعلة لإحداث تحول إيجابي في سلوكيات المجتمع والارتقاء بمستوى التزام الأفراد بالتعليمات والإرشادات.

من جهته أكد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية، أن هذه الحملة تجسد التعاون البناء بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني، وأدنوك، وإمارات، وإينوك، بهدف تعزيز الوعي الوقائي وترسيخ ثقافة السلامة في المجتمع.

وأشار إلى أن الدفاع المدني يضع أمن محطات الوقود ضمن أولوياته، داعياً أفراد المجتمع إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية، مؤكداً أن هذه الإجراءات البسيطة تسهم في تقليل المخاطر ودعم رؤية الإمارات في أن تكون من أفضل دول العالم في مجال الأمن والسلامة.

من جانبه، قال سعادة علي خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول “إمارات”، إن السلامة ليست مجرد أولوية، وإنما تشكّل قيمة جوهرية تلتزم بها الشركة في جميع أعمالها، لافتا إلى أن دعم الحملة الوطنية السنوية للأمن والسلامة في محطات الوقود، تجسد الالتزام المشترك بحماية الموظفين والعملاء وضمان تجارب آمنة لهم في محطات الوقود.

من ناحيته أكد حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك، التزام المجموعة التام بتعزيز ثقافة السلامة والمسؤولية في جميع عملياتها ، لافتا إلى أن النجاح المتواصل للحملة على مدى السنوات الست الماضية يعد دليلا واضحا على أهمية التعاون بين جميع الجهات في حماية المجتمع.

من جهته قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، إنه باعتبار “أدنوك للتوزيع” شريكا أساسيا في مختلف عمليات النقل والتنقل عبر طرقات الدولة، فإن السلامة ليست بالنسبة حملة موسمية، بل هي ثقافة عمل راسخة نعيشها كل يوم.

