ارتفاع التجارة الخارجية للصين بنسبة 3.5% خلال أغسطس

بكين في 8 سبتمبر/ وام/ ارتفع إجمالي واردات وصادرات السلع في الصين، من حيث القيمة باليوان، بنسبة 3.5% على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي؛ ليصبح هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي تشهد فيه كل من الصادرات والواردات نموًا.

وأفادت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك الصينية اليوم، بأن الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، توسع حجم تجارة السلع في الصين بنسبة 3.5% على أساس سنوي.

وقادت الصادرات النمو بشكل عام خلال الفترة المذكورة، حيث ارتفعت بنسبة 6.9% على أساس سنوي، في حين سجلت الواردات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.2% .

-خلا-

