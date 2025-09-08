"الإمارات للدراجات" يتصدر سباق جي بي إندستريا آند أرتيجياناتو في إيطاليا

لاريشيانو في 8 سبتمبر/ وام/ انتزع الدراج المكسيكي إيزاك ديل تورو دراج فريق الإمارات إكس آر جي، فوزا مثيرا بسباق جي بي إندستريا آند أرتيجياناتو للدراجات في إيطاليا، بعد انطلاقة قوية في الأمتار الأخيرة منحته الصدارة أمام نخبة المنافسين، ليحقق فريق الإمارات – إكس آر جي انتصاره رقم 81 خلال الموسم الحالي.

وشهد السباق، الممتد لمسافة 196.3 كم على أربع لفات، هيمنة واضحة لفريق الإمارات منذ الكيلومترات الأولى، قبل أن تتحدد ملامح المنافسة في الصعود الأخير.