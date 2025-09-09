"لجنة الأمن السيبراني الخليجية" تقر الخطة التنفيذية للإستراتيجية المشتركة 2024 - 2028

الكويت في 8 سبتمبر/ وام / أقرت اللجنة الوزارية للأمن السيبراني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعها الرابع الذي عقد في دولة الكويت اليوم، الخطة التنفيذية للإستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني للفترة (2024 - 2028)، تمهيداً لبدء تنفيذ مبادراتها على المستوى الخليجي.

واعتمد الاجتماع، الذي حضره رؤساء الجهات المختصة بالأمن السيبراني بدول المجلس والأمانة العامة، إطار التعاون الدولي لدول مجلس التعاون في هذا المجال، كما تمت الموافقة على آلية حوكمة المشاركة في منصة تبادل معلومات التهديدات السيبرانية بين دول المجلس، وإقرار مبادرة بودكاست "سايبر الخليج".

وناقشت اللجنة الوزارية عددا من أوراق العمل الهادفة لتعزيز التعاون، واتفقت على استمرار تنفيذ التمارين السيبرانية المشتركة بين دول المجلس لرفع مستوى الجاهزية وتبادل الخبرات، بما يسهم في تهيئة فضاء سيبراني خليجي آمن وموحد.

- خلا -