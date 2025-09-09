تركيا تستهدف نموا بـ 5 % وخفض التضخم إلى 8% بحلول 2028

أنقرة في 8 سبتمبر/ وام / كشف جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، عن ملامح البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للفترة من عام 2026 إلى 2028، مؤكدا أن البرنامج يستهدف خفض معدل التضخم إلى خانة الآحاد بنسبة 8% بحلول عام 2028، وتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5% في العام ذاته.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، قال يلماز إن البرنامج يهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي ليقترب للمرة الأولى من 1.9 تريليون دولار، مع ارتفاع دخل الفرد إلى 21 ألف دولار.

وأشار يلماز إلى أن البرنامج يستهدف خفض معدل التضخم تدريجيا إلى 28.5% في 2025، و16% في 2026، كما يهدف إلى تقليص نسبة عجز الميزانية للناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% في 2026، لتصل إلى أقل من 3% بنهاية 2028.

وأضاف نائب الرئيس التركي أن نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تنخفض إلى 1.3% في 2026، و1.2% في 2027، وصولا إلى 1% بحلول عام 2028، مدعومة بتوقعات وصول إيرادات السياحة إلى 75 مليار دولار، وانخفاض معدل البطالة إلى أقل من 8%.

وأكد يلماز أن السياسات الاقتصادية المتبعة خلال العامين الماضيين ساهمت في رفع الاحتياطيات الدولية لتركيا إلى مستويات قياسية تاريخية، مشيرا إلى أن التحسن المتوقع في ميزان الحساب الجاري سيقلل بشكل كبير من حاجة تركيا للتمويل الخارجي ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

- خلا -