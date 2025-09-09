عشرة قتلى و41 جريحا في اصطدام قطار بحافلة في المكسيك

مكسيكو في 9 سبتمبر /وام/ أعلنت السلطات المكسيكية، أمس، مقتل عشرة أشخاص على الأقلّ وإصابة 41 آخرين بجروح إثر اصطدام قطار بحافلة عند تقاطع للسكك الحديد في ولاية مكسيكو.

وقال أدريان هيرنانديز، المنسّق العام للحماية المدنية في ولاية مكسيكو، "لدينا 41 جريحا و10 قتلى"، مشيرا إلى أنّ أربعة من الجرحى في حالة حرجة، لافتا إلى أنّه تمّ توقيف سائق الحافلة بناء على طلب مكتب المدّعي العام المحلّي.

وأظهرت مشاهد التقطها كاميرات مراقبة الحافلة المكوّنة من طابقين وهي تنتظر عند المعبر قبل أن تنطلق وتعبر السكّة ليصدمها من الخلف بعد ثوان من ذلك قطار بضائع ظهر فجأة وسحبها أمتارا عدّة.

-خلا-