القوات النيجيرية تقتل 23 إرهابيا شمال البلاد

أبوجا في 9 سبتمبر /وام/ قُتل 23 إرهابيا مشتبها بهم في تبادل لإطلاق النار مع القوات الحكومية في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال مصدر في قيادة الجيش النيجيري، إن القوات التي شاركت في العملية أنقذت 26 مختطفا، بينهم نساء وأطفال، خلال مواجهتها الإرهابيين المشتبه بهم في قرية باوا بمنطقة كنكارا المحلية في كاتسينا يوم السبت الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية الرسمية عن المصدر قوله إنه تم إتلاف دراجات نارية وقطع غيار سيارات وزيوت آلات ومعدات زراعية ومواد غذائية صودرت خلال العملية، لافتا إلى أن الجيش تعهد بمواصلة الضغط على الإرهابيين والمجرمين في جميع أنحاء البلاد حتى يعمّ السلام.