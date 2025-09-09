الأمم المتحدة: زلزال أفغانستان دمر 5230 منزلًا في 49 قرية

كابول في 9 سبتمبر /وام/ أظهرت التقييمات الأولية للأمم المتحدة بشأن تأثير الزلزال الذي ضرب أفغانستان نهاية أغسطس الماضي، أنه دمر 5230 منزلًا، وألحق أضرارا بـ 672 أخرى في 49 قرية، وقتل ما لا يقل عن 2200 شخص.

وذكرت الأمم المتحدة أنها لم تتمكن من الوصول إلى الغالبية العظمى من القرى النائية، مقدرة أن الزلزال أثر على نحو 500 ألف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال.

وقالت "شانون أواهارا" رئيسة تنسيق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، إن الطرق تضررت في مناطق شرق البلاد الوعرة والجبلية، حيث ضرب الزلزال الذي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، ما جعل من الصعب للغاية تقييم الأضرار في 441 قرية متأثرة.

وأشارت إلى أن سلسلة من الهزات الارتدادية تراوحت شدتها بين 5.2 و5.6 درجة زادت من صعوبة التقييم.

