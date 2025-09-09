دبلوماسي بحريني يفوز برئاسة جمعية الدبلوماسيين الشباب في لندن

لندن في 9 سبتمبر/ وام/ فاز المستشار طلال إبراهيم العبسي، الدبلوماسي بسفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، بمنصب رئيس جمعية الدبلوماسيين الشباب في لندن، وتشكيل فريق إدارتها التنفيذي، وذلك خلال الانتخابات التي دعت إليها الجمعية لتشكيل فريقها التنفيذي الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية" بنا"، أنه بذلك الفوز أصبح المستشار العبسي أول دبلوماسي خليجي يفوز بانتخابات رئاسة الجمعية منذ تأسيسها قبل سبعة عشر عامًا.

وأوضحت أن الجمعية تأسست في لندن عام 2008، بهدف توطيد العلاقات بين الأعضاء الشباب بالبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى المملكة المتحدة، من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية، وتعزيز التفاهم والصداقة بين الشعوب، والمساهمة في اندماج الدبلوماسيين الجدد في المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي البريطاني.

- خلا -

