منتخبنا الوطني لكرة القدم يتأهل إلى كأس آسيا تحت 23 عاما

أبوظبي في 9 سبتمبر/ وام/ تأهل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، والمقررة في المملكة العربية السعودية العام المقبل.

جاء ذلك رغم خسارته اليوم، أمام نظيره الإيراني بنتيجة 2 - 3، في استاد آل نهيان، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية للمجموعة التاسعة.

ورفع منتخب إيران رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة، فيما تواجد منتخبنا الوطني ثانيا برصيد 6 نقاط.

وتأهل منتخبنا الوطني الأولمبي، ضمن أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني.

ويتأهل إلى النهائيات أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ 11، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، لتنضم إلى المنتخب السعودي "المستضيف" للبطولة.