مقتل 71 مدنيا في هجوم مسلح شرق الكونغو الديمقراطية

كينشاسا في 10 سبتمبر /وام/ قتل أكثر من 71 مدنيا في هجوم نفذه مسلحون على بلدة "نتويو" بمنطقة "لوبيرو" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكر مسؤولون محليون، في تصريحات، أن المسلحين ينتمون إلى القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة مسلحة لها صلات بتنظيم "داعش"، لافتين إلى أن الهجوم وقع أثناء مشاركة جموع بمراسم عزاء بالقرية الواقعة بمنطقة "لوبيرو" في إقليم "شمال كيفو".

وأوضحت مصادر محلية أن الهجوم وقع أثناء جنازة، حيث أقدم المسلحون على مهاجمة الأهالي وإحراق 14 منزلًا على الأقل.

وأوضح مسؤول محلي في منطقة بابيري أن بعض الضحايا قُتلوا رميًا بالرصاص أثناء محاولتهم الفرار، فيما أُحرق آخرون أحياء داخل منازلهم، كما أسفر الهجوم عن إصابة أربعة أشخاص بجروح.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الديمقراطية المتحالفة في المنطقة تنشط على جانبي الحدود بين الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ما يسهل تنفيذها عمليات مسلحة، ويزيد من تعقيد الوضع الأمني في شرق البلاد.



-خلا-