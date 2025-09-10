الشارقة تستضيف انطلاقة دوري أبطال آسيا للنخبة 15 الجاري

كوالالمبور في 10 سبتمبر /وام/ تستضيف إمارة الشارقة يوم 15 سبتمبر الجاري، انطلاقة بطولة دوري أبطال آسيا التي تعد البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية؛ حيث تبدأ مباريات الجولة الأولى في منطقة غرب آسيا على استاد الشارقة عند الساعة 5:45 مساء، بلقاء نادي الشارقة، الذي يشارك للمرة السادسة، فريق نادي الغرافة القطري.

وكان الشارقة قد أنهى موسم 2024 /2025 في المركز الثاني على مستوى الدوري المحلي، كما توج بلقبه القاري الأول بحصوله على بطولة "إيه سي إل تو".

ووفقا لتقرير الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الصادر اليوم، يبدأ نادي الوحدة الإماراتي، بطل الدوري المحلي 4 مرات وصاحب المركز الثالث في موسم 2024 /2025، مشاركته الحادية عشرة في البطولة، والأولى منذ عام 2021، عند الساعة 8:00 مساءً نفس اليوم؛ حيث يستضيف نادي الاتحاد السعودي على استاد آل نهيان في أبوظبي، في لقاء هو السابع بين الناديين ضمن البطولة.

من جهته يعود نادي شباب الأهلي إلى البطولة للمرة العاشرة، بعد تحقيقه الثنائية المحلية في موسم 2024 /2025، ويستضيف على استاد راشد في دبي نادي تراكتور الإيراني في لقاء يقام عند الساعة 8:00 مساء يوم 16 سبتمبر الجاري.

على صعيد آخر يبدأ نادي الأهلي السعودي، الذي تُوج باللقب في النسخة الماضية دون أي خسارة، حملة الدفاع عن لقبه عند الساعة 9:15 مساء يوم 15 سبتمبر الجاري على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وتعد هذه المشاركة الرابعة عشرة للنادي، حيث يواجه نادي ناساف الأوزبكي، بطل الدوري المحلي في أوزبكستان للمرة الأولى في تاريخه في 2024، والذي يخوض البطولة للمرة السابعة. والتقى الفريقان 4 مرات سابقاً، فاز فيها الأهلي مرتين وتعادل مرة واحدة.

يُشار إلى أن دور الـ16 من البطولة سيُقام بين 2 و11 مارس 2026، على أن تُختتم البطولة بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 17 إلى 25 أبريل 2026.