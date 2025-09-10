"تريندز" يطلق منصة "REACH" لربط رواد الأعمال الشباب بفرص الاتفاقات الإبراهيمية

أبوظبي في 10 سبتمبر/ وام/ أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في الذكرى الحادية عشرة لتأسيسه، عن الإطلاق الرسمي لمنصة "REACH" للتواصل الاجتماعي، لتكون القناة الرسمية لمجموعة الاتفاقات الإبراهيمية للازدهار.

وتهدف المنصة إلى ربط الجيل الجديد من رواد الأعمال في الشرق الأوسط بالفرص الاقتصادية التي توفرها الاتفاقات، عبر تسليط الضوء على قصص النجاح الواقعية.

وأكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، خلال حفل الإطلاق، أن منصة "REACH" تهدف إلى تعزيز التقارب بين شعوب المنطقة ومواجهة التطرف بجميع أشكاله، عبر فتح آفاق اقتصادية للشباب، مشدداً على أن تحقيق ذلك يتطلب بيئة إقليمية مستقرة يسودها السلام.

من جانبه، شدد معالي ليام فوكس، وزير الدفاع البريطاني السابق ورئيس مجموعة ازدهار اتفاقيات إبراهيم، على أن الاتفاقات تتجاوز الدبلوماسية لتخلق فرصا اجتماعية واقتصادية حقيقية، موضحا أن مبادرات مثل منصة "REACH" وصندوق "إبراهام بروسبيريتي" تهدف إلى تمكين الشباب من خلال دعم الابتكار وتمويل المشاريع الناشئة.

وأضاف معاليه أن السلام لا يعني فقط غياب الصراع، بل يتطلب توفير الكرامة والفرص الاقتصادية، مؤكداً أن الاستثمار في الشباب هو استثمار مباشر في سلام واستقرار وازدهار المنطقة.