الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعقدان حوارهما الفضائي الـ13 بواشنطن

نيويورك في 10 سبتمبر/وام/ أنهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حوارهما الفضائي الثالث عشر الذي عقد على مدار يومي 8 و9 سبتمبر الجاري في واشنطن العاصمة.

تناول الجانبان خلال الحوار عددا من المجالات الرئيسية في قطاع الفضاء وتعميق الشراكات ذات المنفعة المتبادلة بين الجانبين.

ترأس الوفد الأمريكي في هذا الحوار المسؤول الأول في مكتب المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية جون تومسون، ونائبة مساعد الوزير ماري بيشوبينغ من مكتب التهديدات الناشئة، بينما ترأس وفد الاتحاد الأوروبي مديرة تطوير الفضاء والابتكار في المفوضية الأوروبية في المديرية العامة للصناعة الدفاعية والفضاء (DG-DEFIS) كاثرين كافادا، والمبعوثة الخاصة لدائرة العمل الخارجي الأوروبية لشؤون الفضاء ومارجولين فان ديلين.

ناقش الجانبان عددا من المواضيع ذات الإهتمام المشترك في قطاع الفضاء، بما في ذلك سلامة الرحلات الفضائية ومخاوف أمن الفضاء، وتقليص الحواجز أمام التجارة والتبادل التجاري في قطاع الفضاء فيما عقد على هامش الحوار، اجتماع مائدة مستديرة مع قادة الصناعة الأمريكيين.

حرص الوفد الامريكي، خلال الحوار على تحديد الأولويات المشتركة التي من شأنها أن تسهم في معالجة التهديدات الأمنية المتعلقة بالفضاء، وتعزيز الابتكار من خلال الاستفادة من القدرات التجارية المتطورة دعماً للأنشطة الفضائية الأمريكية والأوروبية.

واتفق الجانبان على مواصلة الحوارات المنتظمة بينهما على مستوى كبار المسؤولين، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تطلعه إلى استضافة الدورة الرابعة عشرة للحوار في بروكسل.

ونوه بيان مشترك أصدره الجانبان اليوم إلى البيان المشترك المتفق عليه بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين في 21 أغسطس 2025، سعيا إلى تجارة واستثمار عادلين ومتوازنين ومفيدين للطرفين.

وأكدا أن الحوار عزز التعاون القائم منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في محالات أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية وأنشطة رصد الأرض.