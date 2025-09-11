ارتفاع صادرات كوريا بنسبة 3.8% خلال أول 10 أيام من سبتمبر

سيئول في 11 سبتمبر/ وام/ ارتفعت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 3.8% على أساس سنوي، خلال أول عشرة أيام من سبتمبر الجاري، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات والسفن، وفق البيانات الصادرة اليوم عن هيئة الجمارك الكورية.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية، أن صادرات البلاد بلغت 19.2 مليار دولار خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 10 من الشهر نفسه بزيادة 3.8% عن 18.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما انخفض متوسط قيمة الصادرات اليومي بمقدار 8.7% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها وفق بيانات الهيئة.

وأضافت أن الواردات قفزت بنسبة 11.1% إلى 20.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 1.2 مليار دولار.

وأشارت إلى أنه خلال أغسطس الماضي، نمت الصادرات بنسبة 1.3% على أساس سنوي لتصل إلى 58.4 مليار دولار، بفضل الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات.

- خلا -