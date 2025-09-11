الوصل يفتتح مشواره في “دوري أبطال آسيا 2” بمواجهة الاستقلال الإيراني

دبي في 11 سبتمبر/ وام/ يستهل نادي الوصل مشواره في "دوري أبطال آسيا 2™”، بمواجهة الاستقلال الإيراني يوم 17 سبتمبر الجاري، على استاد زعبيل في دبي عند الساعة 8:00 مساء، ضمن منافسات المجموعة الأولى من النسخة الـ21 للبطولة القارية، التي انطلقت بهويتها الجديدة في موسم 2024-2025.

ويخوض الوصل، بطل الدوري الإماراتي ثماني مرات ، مشاركته الأولى في هذه النسخة المحدثة من البطولة، فيما يشارك الاستقلال بعد تتويجه بكأس إيران للمرة الثامنة في تاريخه.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيانه اليوم، أن البطولة التي تُقام بمشاركة 32 فريقاً موزعين على ثماني مجموعات في منطقتي غرب وشرق آسيا، ستشهد ظهور 13 ناديا للمرة الأولى، من بينها أندية بارزة في المنطقة مثل النصر السعودي، والأهلي القطري، وأركاداغ التركماني.

وفي أبرز مواجهات غرب آسيا، يلتقي النصر السعودي مع استقلال دوشنبه الطاجيكي على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ويواجه الحسين الأردني نظيره سباهان الإيراني على استاد عمان الدولي، ويستقبل الأهلي القطري نادي الخالدية البحريني على استاد الثمامة بالدوحة، ويفتتح أركاداغ التركماني مشواره أمام أنديغون الأوزبكي، في أول ظهور قاري للفريقين.

وتتواصل المنافسات في شرق آسيا يومي 17 و18 سبتمبر، حيث يبرز لقاء جامبا أوساكا الياباني مع إيسترن من هونغ كونغ، ومواجهة بكين إف سي مع كونغ آن هانوي الفيتنامي، الذي يسجل أول مشاركة قارية بعد فوزه بكأس بلاده.

وتعد البطولة في نسختها الجديدة منصة لتعزيز التنافس القاري، بعد إعادة هيكلتها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لتوفير فرص أكبر أمام الأندية الصاعدة لتحقيق الظهور القاري وتعزيز الحضور التنافسي.

