زكي نسيبة يؤكد التزام جامعة الإمارات بالتميز الأكاديمي

العين في 11 سبتمبر/وام/ أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، التزام الجامعة بالتميز الأكاديمي وتفوق الطلبة والتقدم الإستراتيجي بما ينسجم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الجامعة للعام الأكاديمي 2025 - 2026 الأول ، الذي عقد في الحرم الجامعي بمنطقة العين، وناقش المجلس اعتماد إستراتيجية الجامعة للأعوام 2027–2029، حيث جرى تصميمها بما يتوافق مع الإستراتيجيات الوطنية 2031، برؤية ورسالة متجددة وقيم وطنية وأهداف إستراتيجية تم تطويرها بعد مشاورات موسعة مع أصحاب المصلحة.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقدم الجامعة في التصنيف الأكاديمي العالمي للجامعات “شنغهاي” لعام 2025، حيث تقدمت 100 مرتبة لتصبح ضمن الفئة 701- 800 عالميا، وحلت في المركز الثاني على مستوى الدولة.

كما حققت الجامعة إنجازات تخصصية بارزة بدخولها قائمة أفضل 150 جامعة عالميا في مجال الموارد المائية وأفضل 200 جامعة في العلوم الزراعية والمالية، وذلك بفضل مخرجاتها البحثية عالية التأثير.

كما ناقش المجلس تعزيز القيادة الأكاديمية واستقطاب الكفاءات، من خلال تعيينات جديدة في الكليات واستقطاب أعضاء هيئة تدريس جدد لمواكبة زيادة أعداد الطلبة وتنامي الأنشطة البحثية.

وشهد الاجتماع الإعلان عن شراكات إستراتيجية جديدة تسهم في دعم تحقيق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب متابعة التحضيرات للاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة الإمارات الذي تنطلق فعالياته في 10 نوفمبر 2025، مجسدا خمسين عامًا من الإسهامات في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأعرب معالي زكي أنور نسيبة، في ختام الاجتماع، عن امتنانه لأعضاء المجلس على دعمهم للأهداف الإستراتيجية للجامعة، مؤكدًا دورهم الحيوي في رسم مستقبلها.