الإمارات تستضيف 4 بطولات عالمية للجولف في أجندة "دي بي ورلد" 2026

دبي في 11 سبتمبر/ وام/ أعلنت جولة دي بي ورلد، اليوم، عن إقامة أربع بطولات في دولة الإمارات، ضمن الروزنامة العالمية لموسم 2026، الذي يقام ضمن منافسات تصنيف "السباق إلى دبي" على أن يضم 42 بطولة على الأقل تقام في 25 دولة حول العالم، وتتجدد إقامة "التصفيات الختامية" في أبوظبي ودبي للموسم الثالث على التوالي في ضوء النجاح الكبير للختام على أرض الإمارات.

وتضم قائمة البطولات العالمية في دولة الإمارات، بطولة دبي إنفيتشنال، التي تقام خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير 2026 في منتجع خور دبي، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، من 22 إلى 25 يناير 2026 في نادي الإمارات للجولف، إضافة إلى بطولتي التصفيات الختامية، وهما بطولة أبوظبي التي تقام من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، وبطولة جولة دي بي ورلد التي تقام من 12 إلى 15 نوفمبر في ملاعب عقارات جميرا للجولف، والتي تعد الختامية وتشهد تتويج بطل موسم "السباق إلى دبي" للمرة 18 على التوالي.

وينطلق الموسم الجديد في 27 نوفمبر من العام الجاري في أستراليا مروراً بجنوب أفريقيا، علماً بأن الموسم الجديد يضم بطولات تقام وفق نظام السلسلة، وهي أيضاً: "السلسلة الدولية"، و"السلسلة الآسيوية"، و"السلسلة الأوروبية"، و"السلسلة الختامية"، التي تليها بطولات "باك 9" و"التصفيات الختامية".

ويتنافس اللاعبون على إجمالي جوائز قياسية تبلغ 157.5 مليون دولار “دون احتساب جوائز البطولات الكبرى”، وذلك في إجمالي بطولات جولة دي بي ورلد في الموسم الجديد.

وقال جاي كينينغز، الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد، إن جدول بطولاتنا لعام 2026 سيبرز المواهب العالمية في وجهات عالمية، ونحتفل بتنوع الملاعب والثقافات التي نزورها، وتُقدم السلاسل الدولية الخمس، وبطولات باك 9، والتصفيات الختامية للجولة، منافسات شيقة على مدار الموسم في "السباق إلى دبي"، بما في ذلك العديد من البطولات الوطنية التاريخية، والفعاليات الدولية التي تحظى باهتمام دائم من أعضائنا وجماهيرنا.

وبالإضافة إلى جدول بطولات 2026 ، أعلنت “جولة دي بي ورلد” عن تغييرات في هيكل عضويتها للاعبين، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية موسم 2026، وتم تصميم هذه التغييرات، التي وافقت عليها لجنة البطولات في “جولة دي بي ورلد”، لتوفير جدول أكثر استقراراً وفرص لعب أكثر توازنًا لجميع اللاعبين الذين يحصلون على بطاقة مشاركة في “جولة دي بي ورلد” من خلال أي من المسارات الحالية، وأبرزها تخفيض الحد الأدنى للاحتفاظ بالبطاقة الكاملة خلال تصنيف "السباق إلى دبي" في 2026 (لموسم 2027) من أفضل 110 لاعبين إلى أفضل 100 لاعب.