100 لاعب يشاركون في بطولة مجلس الشارقة الرياضي للشطرنج

الشارقة في 11 سبتمبر/ وام / ينظم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج يومي 13 و 14 من سبتمبر الحالي بطولة مجلس الشارقة الرياضي للشطرنج الخاطف والسريع في نسختها الأولى بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف أندية إمارة الشارقة وبنظام الفردي والفرق من 9 جولات.

وأكد خليفة المزروعي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن النسخة الأولى من البطولة التي تقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي يشارك فيها جميع اللاعبين من مختلف الأعمار تحت 16 سنة وتدخل ضمن أجندة البطولات التي ينظمها النادي في الأجندة السنوية وهي أيضا من البطولات المستحدثة والتي نسعى من خلالها إلى تطوير مهارات لاعبي أندية الشارقة والاحتكاك وتبادل الخبرات.

وأضاف أن مثل هذه البطولات تكشف عن المواهب في لعبة الأذكياء وهي إحدى الركائز التي يعتمد عليها النادي في الحفاظ على مستويات اللاعبين وعدم الاكتفاء بالتدريبات اليومية ويجهزهم للبطولات المحلية والخارجية.