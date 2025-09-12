مجلس التعاون وروسيا يدينان الهجوم الإسرائيلي على الدوحة .. ويطالبان مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته

موسكو في 11 سبتمبر/ وام / أدان وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، بأشد العبارات الهجمة الإسرائيلية ضد دولة قطر.

وندد الوزراء في بيان مشترك، صدر في ختام اجتماعهم بمدينة سوتشي الروسية، وأوردت نصه الأمانة العامة لمجلس التعاون، بالهجوم الذي استهدف منشآت سكنية تضم أعضاء من المكتب السياسي لحركة (حماس) في العاصمة القطرية "الدوحة" أثناء المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

وأشار البيان إلى أن الهجوم أسفر عن "استشهاد عدد من قوات الأمن الداخلي (لخويا) وعدة أعضاء من الحركة"، كما عرض حياة المدنيين في دولة قطر إلى الخطر، مما يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي.

وأكد الوزراء أن هذه الهجمة تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية واعتداءً على سيادة دولة قطر وتقويضاً متعمداً للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد البيان على أن مثل هذه الأفعال تتطلب موقفاً دولياً واضحاً وحازماً يحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والسياسية والقانونية، ويؤدي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لردع إسرائيل وإنهاء انتهاكاتها المتكررة لمبادئ السلام والأمن الدوليين.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تولي مسؤولياتهم في إيقاف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، مؤكدين أن استمرار هذا النهج سيفاقم التوترات في المنطقة ويقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار، كما حذروا من أن غياب موقف دولي جاد وحاسم سيكون له تداعيات خطرة على السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

وقد صدر هذا البيان عقب الاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، برئاسة مشتركة بين معالي عبدالله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومعالي سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وتناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تنميتها، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

