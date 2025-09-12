مجلس الأمن يؤكد دعمه الكامل لسيادة قطر ودورها كوسيط رئيسي

نيويورك في 11 سبتمبر/ وام / أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي على دعمهم القوي لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولدورها الحيوي الذي تواصل القيام به في جهود الوساطة في المنطقة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الأعضاء، في بيان صحفي صادر عن المجلس الليلة تزامنا مع الاجتماع الطارئ حول الوضع في الشرق الأوسط لبحث الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، عن تضامنهم مع دولة قطر، مشددين على أهمية الجهود الدبلوماسية الحالية التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، ودعوا الأطراف إلى انتهاز فرصة السلام.

وأدان الأعضاء وفقا للبيان "القصف الأخير في الدوحة في التاسع من الشهر الحالي"، وأبدوا "الأسف البالغ إزاء وقوع خسارة في أرواح المدنيين"، مشددين مجددا على أهمية تهدئة التصعيد.

كما شدد أعضاء مجلس الأمن على أن الإفراج عن الرهائن، وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة يجب أن يظلا أولوية رئيسية.