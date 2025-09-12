غدا لقاء الأقوياء في كأس رئيس الدولة للخيول العربية بمضمار دونكاستر

يوركشاير في 12 سبتمبر/ وام/ يحتضن مضمار دونكاستر في المملكة المتحدة يوم غد “السبت”، المحطة الثالثة عشرة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في قمة منافسات الكأس الغالية بنسختها الثانية والثلاثين.

وتقام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة، دعما لخطط تطوير صناعة سباقات الخيول العربية وتعزيز حضور ملاك ومربي الخيل العربي في مختلف دول العالم، انطلاقا من حرص الإمارات على صون مسيرة الخيل العربي وإعلاء مكانته في جميع المضامير الدولية.

وتجمع محطة بريطانيا، نخبة أبطال المستقبل في لقاء الأقوياء الذي يقام ضمن مهرجان سانت ليجر ستيكس الشهير، وذلك في ختام الديربي العربي الإنجليزي، حيث يتنافس أبرز المهور والمهرات الممثلة لأعرق المرابط في بريطانيا وأوروبا على لقب الكأس الغالية، المصنفة ضمن سباقات الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، والمخصصة للمهور والمهرات بعمر أربع سنوات، بجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربية في بريطانيا وأوروبا، حيث تبلغ 400 ألف جنيه إسترليني.

وتشارك في السباق ثمانية خيول، بواقع أربعة خيول من فرنسا، وثلاثة من المملكة المتحدة، وواحد من قطر ، ويُعد أبرز المرشحين "ليبو دي كارير" من نسل"المرتجز × المنارة دو كارير" تحت إشراف المدرب إلبان دي ميول وقيادة الفارس ميكائيل برزالونا، للمالك وذنان ريسنغ، الذي يخوض السباق أيضا بالمهر "منير" من نسل" المرتجز × منيره" بإشراف المدرب داميان دو واتريغون وتحت قيادة الفارس جيان بيرنارد إيكيم، أما الشقب ريسنغ المربط المتوج في نسخة العام الماضي عبر "لوسيل" ، فسيدخل سباق محطة بريطانيا بالمهر " الذيب من نسل " أزادي × ذيبة"، بإشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس فالح بوغنيم، بجانب المهر "شيحان" من نسل " المرتجز × الدوحة" ، وذلك تحت إشراف المدرب فرانسو روهو وقيادة الفارس توم ماركواند.

كما تضم قائمة الخيول المشاركة مجموعة مميزة تضم كلا من "لينو" من نسل" إيه أف البحر × عزه بنت كربلاء" للمالك يانيك شولتز وتحت إشراف المدرب ايريك ديلوفا وقيادة الفارس إوريتز منديزابل، الوحيد الذي سبق له التتويج بلقب محطة بريطانيا مع حيان 2019 ولوسيل 2024 ، كما يشارك "مراكب" من نسل"المرتجز × شايل الذهبي" ملك فاريتز ريسنغ تحت إشراف المدرب عقبة عاشور وتحت قيادة الفارس راي داوسون ، و"مداوي" من نسل" أزادي × أم جرايبه" للمالك فايف ريسنغ تحت إشراف المدرب تشارلي واليس وتحت قيادة الفارس جورج وود ، و هيبكينادا دو مازيه من نسل" هلال الزمان × دجينتيل" ملك اوكوود بلدستوك ، تحت إشراف المدرب جيمس أوين وقيادة الفارس ماركو جياني .

وقال سعادة عارف حمد العواني عضو اللجنة العليا لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، إن محطة بريطانيا تمثل قمة سباقات الأجندة السنوية للحدث الاستثنائي الذي يؤكد مكانة الشراكة المثمرة مع السباقات الكبرى والمضامير العريقة، حيث يعكس التواجد في مهرجان سانت ليجر الشهير مكانة وقيمة كأس رئيس الدولة للخيول العربية وريادتها على مدار 32 عاما، باعتبارها من أعرق وأغلى السباقات الكلاسيكية في العالم.

وأعرب عن الفخر بنجاحات الكأس الغالية في رحلتها الأوروبية وأصدائها العالمية الواسعة، بفضل مكانتها المرموقة وسمعتها الدولية ، مشيرا إلى أن مشاركة نخبة الخيل في ختام الديربي العربي الإنجليزي ضمن المحطة البريطانية، يشكل دليلا واضحا على الدور الريادي للإمارات ومكانتها المرموقة في خارطة سباقات الخيول العالمية.