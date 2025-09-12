السباحة الإماراتية تواصل التألق وتعود بقوة من بوابة البطولة العربية

أبوظبي في 12 سبتمبر/ وام/ تواصل رياضة السباحة في دولة الإمارات ترسيخ مكانتها على المستويات الإقليمية والعربية، بعد تحقيق نتائج متميزة في البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية للأعمار السنية، التي استضافتها مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية مؤخراً، حيث اختتم المنتخب الوطني مشاركته بحصد 11 ميدالية متنوعة، منها خمس ميداليات ذهبية، وخمس فضيات، إضافة إلى برونزية واحدة، فضلاً عن تسجيل خمسة أرقام قياسية جديدة.

وبرز خلال المنافسات تألق السباح رحيم طلبه في فئة 17-18 سنة، إذ نال ثلاث ميداليات ذهبية في سباقات 800 متر، و400 متر، و1500 متر حرة، محطما ثلاثة أرقام قياسية جديدة في هذه المسافات، كما أحرز فضية سباق 200 متر حرة.

وفي السياق ذاته، تألق السباح حسين شوقي بتحقيقه ذهبيتي 50 متر فراشة و50 متر حرة، محطما رقمين قياسيين جديدين، كما أحرز فضية سباق 100 متر فراشة، ليشكل مع زميله نموذجاً يُحتذى به في التميز والانضباط الرياضي.

وتؤكد العودة القوية للسباحة الإماراتية أن اللعبة تسير في المسار الصحيح نحو ترسيخ حضورها في الساحة الدولية ، بفضل تكامل الأدوار بين الاتحاد والأندية والمدربين والأسر، مما يبشر بمزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

وتزخر دولة الإمارات بكوكبة من أبطال السباحة الذين ساهموا في ترسيخ حضور الدولة في المحافل الإقليمية والدولية، من أبرزهم السباح يوسف المطروشي، الذي شارك في أولمبياد طوكيو 2020، وتأهل لأولمبياد باريس 2024، بالإضافة إلى الأشقاء عبيد وسعيد وبخيت وفيصل الجسمي، والسباح سالم غالب، الملقب بـ “تمساح السباحة الإماراتية”، إلى جانب محمد الغافري، الذي تميز بتمثيله للمنتخبات الوطنية في ثلاث رياضات مختلفة.

ويُضاف إلى هذه القائمة عدد من الأسماء التي لعبت دورا محوريا في مسيرة السباحة الوطنية، مثل السباح المخضرم عبيد الزعابي، والسباح يعقوب السعدي، اللذَين خاضا تجارب دولية مهمة، بالإضافة إلى الجيل الجديد من السباحين الذين يشكلون مستقبل اللعبة ويبعثون الأمل في استمرار مسيرة التميز.

ويحظى قطاع السباحة في الدولة بدعم متواصل من اتحاد الإمارات للسباحة ، الذي يبذل جهودا كبيرة في اكتشاف وصقل المواهب، وتوفير بيئة تدريبية متكاملة تسهم في إعداد أبطال قادرين على رفع راية الدولة في مختلف المحافل، فضلا عن دعم الأندية الرياضية والرعاية الأسرية التي تشكل عنصراً أساسياً في تطوير الأداء الرياضي للناشئين.

وتعكس نتائج المشاركة الإماراتية في البطولة العربية الأخيرة التزاما واضحا بخطط تطوير اللعبة واستدامة النجاحات، إذ تشكل الميداليات والأرقام القياسية التي تم تحقيقها حافزاً معنوياً كبيراً للجهازين الفني والإداري واللاعبين للمضي قدماً نحو تحقيق أهداف أوسع على المستويات القارية والدولية.

وأكد عبد الله الوهيبي، رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد الإمارات للسباحة، أن ما تحقق في البطولة العربية يمثل إنجازا مهما وعودة قوية لرياضة السباحة الإماراتية إلى الواجهة، مشيداً بالأداء المتميز الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني في مختلف الفئات.

وقال إن ما قدمه أبناؤنا من مستويات مشرفة، يعكس الرؤية الطموحة وخطط الاتحاد الرامية إلى تطوير اللعبة، ورعاية الأندية، مؤكداً أن هذه النتائج ليست مجرد أرقام، بل هي محطات مهمة تعكس جدية العمل والتخطيط السليم، وتفتح المجال أمام المشاركات الخارجية بثقة وطموح أكبر.

وأضاف أن الاتحاد سيواصل البناء على هذه الإنجازات من خلال توسيع قاعدة الممارسين، وتكثيف برامج الإعداد والتأهيل، ورفع مستوى الجاهزية لخوض البطولات القارية والدولية، بما يعزز من مكانة الإمارات في الرياضات المائية على المستويين العربي والآسيوي.

من جانبه أعرب السباح رحيم طلبه عن فخره بالنتائج التي حققها خلال مشاركته في البطولة العربية، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات ثمرة لجهود جماعية متكاملة، بدأت بالتدريب المكثف والدعم الفني، وصولاً إلى الدعم المعنوي من الأسرة والاتحاد.

وقال إن تحقيق الميداليات والأرقام القياسية يعد حافزا كبيرا له للاستمرار في التدريبات اليومية والسعي لبلوغ منصات التتويج على الصعيدين القاري والعالمي.

من جهته أكد السباح حسين شوقي أن رياضة السباحة في الإمارات تسير بخطى واثقة نحو المزيد من الإنجازات، مشيراً إلى أن ما تحقق في البطولة العربية يعكس حجم الجهود المبذولة والاهتمام المتزايد من مختلف الجهات، ويشكل قاعدة متينة لبناء مستقبل مشرق للعبة.

وأعرب عن اعتزازه بما حققه مع زملائه من نتائج متميزة، وتفاؤله بتحقيق المزيد في المستقبل في ظل وجود مواهب واعدة في مختلف الفئات السنية تعزز من قدرة السباحة الإماراتية على المنافسة في كافة البطولات الخليجية والعربية، وتمهد الطريق نحو الوصول إلى العالمية.