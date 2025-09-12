شرطة أبوظبي تُطلع وفد الأمن الموريتاني على أفضل ممارساتها التطويرية

أبوظبي في 12 سبتمبر/ وام/ أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفدا من مكتب القائد العام للأمن الوطني في الجمهورية الإسلامية الموريتانية برئاسة المفوض رئيس سيده سيدي محمد، على أفضل الممارسات التطويرية والأنظمة الرائدة التي تطبقها في استدامة مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في إمارة أبوظبي، ضمن جهودها في تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة.

واستقبل الوفد العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي، حيث اطلع الوفد على أفضل الممارسات التدريبية التي تطبقها أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وتعرف على الخطط التطويرية لإدارة التأهيل الشرطي بالأكاديمية ومنهجيات التدريب الحديثة المواكبة لأفضل الممارسات العالمية في مجالات الأمن والشرطة.

واستمع الوفد إلى شرح حول الجهود المبذولة في تطوير البرامج التخصصية الهادفة إلى رفع كفاءة المنتسبين وصقل مهاراتهم الميدانية والأكاديمية، من خلال اعتماد تقنيات الواقع الافتراضي وأنظمة المحاكاة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خطط التمارين والسيناريوهات الافتراضية، وبرامج الرماية التطبيقية، والتدريبات الرياضية والمهارات القتالية.

كما زار أقسام الإدارة المختلفة، منها قسم التعليم والبرامج الأكاديمية، وميدان الرماية والتدريبات العسكرية، واطلع على أبرز المبادرات المتميزة والتطبيقات الناجحة التي نفذتها شرطة أبوظبي ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق ريادة مؤسسية شرطية.

من جهته أكد العميد الدكتور المهندس محمد عبدالله الزعابي مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات، خلال لقائه الوفد الزائر، اهتمام شرطة أبوظبي بتسخير أحدث التقنيات والأنظمة الفنية في مجال الذكاء الاصطناعي وأهمية التعاون بين الجهتين وإجراء مقارنة معيارية، للنهوض بالعمل الأمني لتحقيق رؤية الحكومة لجعل إمارة أبوظبي في مقدمة المدن الآمنة.

كما عرض المقدم مهندس أحمد سرور الشامسي مدير مركز المدينة الآمنة، أحدث التقنيات في الذكاء الاصطناعي مما يعزز في الكفاءة والفعالية في اتخاذ القرار.

والتقى العميد هاشم السيد الهاشمي مدير إدارة التفتيش الأمني “K9” بالوفد الزائر، خلال زيارتهم للإدارة، وتم تبادل المعارف العلمية والتخصصية وتعزيز التعاون بين الجهتين في إطار الشراكة الإستراتيجية وإجراء مقارنة معيارية لأفضل الممارسات والخدمات في مجال البرامج التدريبية المتطورة المنفذة، لرفع جاهزية وقدرة المنتسبين في التعامل مع مختلف السيناريوهات الميدانية، وتنمية مهارات الكلاب البوليسية.

وزار الوفد قطاع المهام الخاصة، وذلك بهدف الاطلاع على التجارب التطويرية والأنظمة الحديثة المطبقة في شرطة أبوظبي، واستقبلهم المقدم حمد علي السعدي رئيس قسم السرية الأولى بإدارة مكافحة الشغب، وقدّم عرضًا شاملًا تضمن شرحًا عن الهيكل التنظيمي للإدارة ومهامها وأدوارها، إلى جانب البرامج التدريبية المستمرة للسرايا وآليات قياس الجاهزية والاستعداد للطوارئ، وتخلل العرض استعراض صور وفيديوهات وسيناريوهات عملية توضح طبيعة العمل الميداني للإدارة.

واطلع الوفد على أحدث المعدات والآليات التقنية المستخدمة في إدارة مكافحة الشغب، وبرامج التدريب والتمارين المشتركة، إلى جانب التجارب الرائدة في مجالات التدريب العملي ورفع كفاءة الكوادر التخصصية، كما تم التعريف بمهام الإدارة في حفظ النظام العام، والتعامل مع الشغب، وحماية الأرواح والممتلكات، وضبط المواقف بأقل الخسائر.

وشملت الزيارة مركز شرطة المدينة، حيث اطلع الوفد على المهام والخدمات الأمنية الحديثة المطبقة وأبرز إنجازاته وجهوده في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وشاهد الدوريات الأمنية وتعرف إلى مهامها في بث الأمن والأمان.

وثمن الوفد الإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي باتباع أفضل المعايير العالمية، بما يشكل فرصة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات الأمنية والتدريبية.