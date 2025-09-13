3 مستشفيات كورية ضمن أفضل 10 مستشفيات في مجال السرطان عالميا

سيؤول في 13 سبتمبر /وام/ دخلت 3 مستشفيات كورية قائمة أفضل 10 مستشفيات في تخصص السرطان في العالم، التي اختارتها مجلة "نيوزويك" الأسبوعية الأمريكية.

ووفقا للقائمة التي نشرتها "المجلة" اليوم السبت، جاء مركز سامسونغ الطبي في سيؤول في المركز الثالث في تخصص السرطان، واحتل مركز أسان الطبي في المدينة ذاتها، ومستشفى جامعة سيؤول الوطنية المركزين الرابع والثامن على التوالي.

ومن بين أفضل 10 مستشفيات في تخصص السرطان، جاءت 4 مستشفيات من الولايات المتحدة و3 مستشفيات من كوريا الجنوبية ومستشفى واحد من كل من فرنسا وبريطانيا وكندا.

وإلى جانب تخصص السرطان، دخل مركز أسان الطبي في سيؤول في المراتب العشر الأولى في 5 تخصصات أخرى، بما في ذلك الغدد الصماء (المركز الرابع)، والجهاز الهضمي (المركز الرابع)، والأعصاب (المركز السادس)، والمسالك البولية (المركز السادس)، والعظام (المركز الثامن).

ومن بين المستشفيات الكورية، جاء مركز أسان الطبي في المركز الأول في 6 مجالات من أصل 12 مجالا، بما في ذلك القلب (المركز السابع عشر) وجراحة القلب (المركز الثلاثين)، وفقا للمركز الطبي.

وحل مستشفى جامعة سيؤول الوطنية في المركز الثاني عالميا في المسالك البولية، ودخل في المراتب العشر الأولى ليحتل المركز الخامس في تخصص الغدد الصماء والثامن في تخصص السرطان.

ودخل مركز سامسونغ الطبي في المراتب العشر الأولى في تخصصات السرطان (المركز الثالث) والجهاز الهضمي (المركز الخامس) والمسالك البولية (المركز العاشر).

واحتل مستشفى سيفرانس المرتبة التاسعة في تخصص العظام.

وتصنف "نيوزويك" المستشفيات بناء على تقييمات عشرات الآلاف من الأطباء في 30 بلدا.

