تعادل برينتفورد مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي

برينتفورد في 13 سبتمبر/وام/ فرض برينتفورد اليوم بملعبه التعادل على تشيلسي بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل فابيو كارفاليو لاعب برينتفورد هدفا في الوقت القاتل بالدقيقة 90+3، ليقود فريقه للتعادل مع تشيلسي.

تقدم برينتفورد عن طريق كيفن شايد في الدقيقة 35، وتعادل كول بالمر لتشيلسي في الدقيقة 61، وتقدم زميله مويسيس بهدف ثان في الدقيقة 85، قبل أن يتعادل برينتفورد في اللحظات الأخيرة عبر كارفاليو وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 8 نقاط، وبرينتفور إلى 4 نقاط.