كوريا الجنوبية تؤكد أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى

سيؤول في 14 سبتمبر /وام/ أعلنت كوريا الجنوبية يوم أمس السبت، عن أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا العام، ما دفع السلطات إلى رفع مستوى التأهب وتكثيف إجراءات الحجر الصحي.

وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية إنه تم تأكيد حالة الإصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دواجن في مدينة باجو، شمال سيؤول، وقامت السلطات بتنفيذ تدابير الحجر الصحي بما في ذلك تقييد الوصول والإعدام والتحقيقات الوبائية.

وتعد هذه هي الحالة الأولى التي تم اكتشافها لهذا الموسم، وتأتي في وقت مبكر مقارنة مع السنوات الأخيرة، حيث تم تأكيد الحالة الأولى عادة في شهري أكتوبر أو نوفمبر.

ورفعت السلطات مستوى التأهب من "الانتباه" إلى "الحذر".

وذكرت الوزارة أن السلطات ستفحص مزارع الدجاج في إقليم غيونغغي حيث تقع باجو، وكذلك متاجر الدواجن في الأسواق الشعبية ومركبات نقل الماشية في جميع أنحاء البلاد، للتحقق من إجراءات التطهير والحجر الصحي.

-خلا-