ضمن عملية “الفارس الشهم 3”/ سفينة حمدان الإنسانية تصل إلى ميناء العريش دعما للشعب الفلسطيني

العريش في 15 سبتمبر/ وام/ وصلت سفينة حمدان الإنسانية، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، إلى ميناء العريش بجمهورية مصر العربية، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين.

وجرى تجهيز وإرسال السفينة بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وكانت السفينة قد أبحرت من ميناء خليفة "كيزاد" في 30 أغسطس الماضي، وعلى متنها 7000 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة، التي سيتم إدخالها إلى قطاع غزة، بما يسهم في توفير استجابة إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق وتلبية احتياجاته الأساسية.

وتضم حمولة السفينة 5000 طن من الطرود الغذائية، و1900 طن من المواد الغذائية المخصصة لدعم المطابخ الشعبية، و100 طن من الخيام الطبية لتعزيز القطاع الصحي، إضافة إلى 5 سيارات إسعاف مجهزة.

وبوصولها يرتفع عدد سفن المساعدات الإماراتية المرسلة إلى قطاع غزة إلى 20 سفينة، حيث تحرص دولة الإمارات، ضمن عملية “الفارس الشهم 3” على توفير دعم إنساني مستدام للأشقاء الفلسطينيين، لتخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وبذلك بلغ إجمالي المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها منذ بدء عملية “الفارس الشهم 3”، نحو 90 ألف طن، بتكلفة 1.8 مليار دولار.

وتجسد عملية "الفارس الشهم 3" التزام دولة الإمارات الراسخ بنهجها الإنساني في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين، من خلال التعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية.