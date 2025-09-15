رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس نيكاراغوا بذكرى استقلال بلاده

أبوظبي في 15 سبتمبر/ وام/ بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة دانييل أورتيغا سافيدرا، رئيس جمهورية نيكاراغوا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى فخامة دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا.