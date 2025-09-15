تباطؤ إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة بالصين خلال أغسطس

بكين في 15 سبتمبر/ وام/ نما إنتاج المصانع الصينية بنسبة 5.2% على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي، متباطئا عن 5.7% خلال الشهر السابق ومخالفا للتوقعات، كما تباطأ أيضا نمو مبيعات التجزئة، وذلك وفق بيانات رسمية صادرة اليوم الاثنين عن المكتب الوطني للإحصاء بالصين.

وتوسعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 3.4 % في أغسطس الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 3.7 % في يوليو الماضي، مخالفة التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعها 3.9 %.

ونما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 0.5 % خلال الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل زيادة متوقعة بنسبة 1.4% وتوسع بنسبة 1.6% خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين.

