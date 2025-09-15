اللجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران تعقد اجتماعاً لمتابعة آخر التحضيرات

دبي في 15 سبتمبر/ وام/ عقدت اللجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2025 اجتماعاً برئاسة اللواء الركن مبارك سعيد غافان الجابري، المدير التنفيذي للجنة، وذلك لمتابعة آخر التحضيرات المتعلقة بالدورة الـ 19 من المعرض، والتي ستُقام في مطار آل مكتوم الدولي بدبي خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر من العام الجاري.

وتم خلال الاجتماع، استعراض آخر التطورات ومناقشة الجهود المبذولة من قبل فرق العمل المختلفة، إضافة إلى تسليط الضوء على المحاور الرئيسية التي سيتم التركيز عليها في هذه الدورة.

ويُعد معرض دبي للطيران منصة دولية رائدة لعرض أحدث الابتكارات في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، كما يمثل فرصة إستراتيجية لتبادل الخبرات وبناء شراكات بين أبرز الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال الحيوي.

