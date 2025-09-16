الولايات المتحدة تخفض الرسوم على السيارات اليابانية ابتداء من اليوم "الثلاثاء"

واشنطن في 16 سبتمبر/ وام/ تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية خفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية اعتبارا من اليوم “الثلاثاء”، حسبما أكدت وزارة التجارة الأميركية أمس “الاثنين”، وذلك تنفيذا لاتفاق جديد أبرمته مع اليابان.

وابتداء من اليوم “الثلاثاء”، ستفرض على السيارات اليابانية التي تدخل الولايات المتحدة تعرفات بنسبة 15% بدلا من 27.5%.

وأوضحت الوزارة أن القرار الجديد سيطبق بأثر رجعي اعتباراً من 7 أغسطس الماضي، على أن يشمل العديد من السلع الأخرى إلى جانب السيارات.

وبحسب البيت الأبيض، من المنتظر أن ترافق هذه الخطوة استثمارات يابانية في الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 550 مليار دولار، ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

- خلا -