صادرات السيارات الكورية الجنوبية ترتفع 8.6% في أغسطس

سيؤول في 16 سبتمبر /وام/ أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن صادرات السيارات الكورية الجنوبية ارتفعت بنسبة 8.6% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، على الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية، وذلك بفضل الطلب القوي على السيارات الكهربائية في أوروبا.

وبلغت قيمة صادرات السيارات 5.5 مليارات دولار أمريكي الشهر الماضي، وهو أعلى رقم مسجل لأي من أشهر أغسطس، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

ومن حيث الحجم، ارتفعت الصادرات بنسبة 5.5% على أساس سنوي لتصل إلى 200 ألف و317 سيارة في الشهر الماضي. وبلغت القيمة التراكمية لصادرات السيارات من يناير إلى أغسطس أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 47.7 مليار دولار.

وأعلنت الوزارة أن الطلب على السيارات الكورية ارتفع في جميع المناطق، باستثناء أمريكا الشمالية، حيث تخضع السيارات الكورية حاليًا لرسوم جمركية بنسبة 25% من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقفزت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 54% على أساس سنوي لتصل إلى 792 مليون دولار أمريكي الشهر الماضي، مع ارتفاع الشحنات إلى ألمانيا وهولندا بنسبتي 118.7% و110.3% على التوالي. وزادت الصادرات إلى بريطانيا بنسبة 115.7% على أساس سنوي لتصل إلى 250 مليون دولار أمريكي، وبنسبة 96.1% إلى تركيا لتصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت الصادرات إلى آسيا بنسبة 9.3% لتصل إلى 591 مليون دولار أمريكي، وإلى الشرق الأوسط بنسبة 9.8% لتصل إلى 369 مليون دولار أمريكي. وقفزت الصادرات إلى أوقيانوسيا بنسبة 20.1% لتصل إلى 344 مليون دولار أمريكي.

وانخفضت شحنات السيارات الكورية إلى أمريكا الشمالية بنسبة 8.3% على أساس سنوي لتصل إلى 2.55 مليار دولار أمريكي في أغسطس، مع انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 15.2% إلى 2.1 مليار دولار أمريكي.

وبحسب النوع، ارتفعت صادرات السيارات الصديقة للبيئة، مثل السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة والسيارات الهيدروجينية الكهربائية، بنسبة 26.6% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 69 ألف سيارة في الشهر الماضي؛ إذ قفزت شحنات السيارات الكهربائية بنسبة 78.4% لتصل إلى 23 ألف سيارة، في ظل الشعبية العالمية لطراز "كيا إي في 3"، وطراز "هيونداي كاسبر" الكهربائية الذي يُباع باسم "إنستر" في الأسواق الخارجية.

وفي السوق المحلية، ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 8.3% على أساس سنوي لتصل إلى 139 ألف وحدة، مسجلةً بذلك نموا للشهر السابع على التوالي.

ووفقًا للوزارة، شكلت السيارات الصديقة للبيئة أكثر من نصف السيارات المباعة في كوريا الجنوبية في أغسطس، مسجلةً زيادة بنسبة 36.1% مقارنة بالعام السابق.

وفي أغسطس، ارتفع الإنتاج المحلي للسيارات بنسبة 7.1% ليصل إلى 321 ألف وحدة، مدعومًا بزيادة الصادرات والمبيعات المحلية.