برعاية حمدان بن زايد / سباق "أبو الأبيض" للمحامل الشراعية ينطلق 20 سبتمبر

أبوظبي في 16 سبتمبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق سباق "أبو الأبيض" للمحامل الشراعية فئة 60 قدما يومي 20 و21 سبتمبر الجاري، وينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات التراثية البحرية للموسم الجديد.

وأكد النادي في بيانه الصادر اليوم ، أن السباق يعد الجولة الافتتاحية لبطولة المحامل الشراعية 60 قدما، وأنه يمتد لمسافة 20 ميلا بحريا، بمشاركة يتوقع أن تتجاوز 90 محملاً على متنها المئات من البحارة والنواخذة.

ورصدت اللجنة المنظمة للسباق جوائز مالية قيّمة تبلغ مجموعها 4.238.000 درهم، يتم توزيعها على الفائزين حتى المركز الـ90، وذلك في إطار الحرص على تشجيع النواخذة والمتسابقين على مواصلة المشاركة والحفاظ على استمرارية هذه الرياضة التراثية التي تشكل جزءا مهما من تاريخ وتراث دولة الإمارات وهويتها الوطنية.

