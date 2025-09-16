منتخب الإمارات يواجه ماليزيا في مستهل مشواره بتصفيات آسيا لكرة الصالات

كوالالمبور في 16 سبتمبر/ وام/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، أن منتخب الإمارات الوطني لكرة الصالات سيستهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات 2026، بمواجهة نظيره الماليزي عند الساعة الثامنة مساءً “السبت” المقبل بتوقيت كوالالمبور، وذلك على ملعب “تيرتوب سوكبا” في مدينة كوانتان الماليزية، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وأكد الاتحاد أن منتخب الإمارات يشارك في هذه التصفيات بهدف تحقيق التأهل الثاني في تاريخه إلى النهائيات القارية، بعد مشاركته الأولى عام 2012 حين استضاف البطولة.

وتضم المجموعة إلى جانب منتخبي الإمارات وماليزيا، منتخب إيران، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة “13 مرة”، ومنتخب بنغلاديش الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه.

وتشهد التصفيات التي تنطلق في 20 سبتمبر الجاري، مشاركة قياسية من 31 منتخبا، يتوزعون على ثماني مجموعات تُقام بنظام الدوري المجمع، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 7 منتخبات تحتل المركز الثاني إلى النهائيات.

وتأهلت إندونيسيا مباشرة إلى النهائيات بصفتها الدولة المضيفة، في ثاني استضافة لها للبطولة بعد نسخة عام 2002.

وتشهد التصفيات مشاركة منتخبات جديدة مثل باكستان وبنغلاديش، اللذين يظهران للمرة الأولى، فيما يسعى كل من الهند ومنغوليا وتيمور الشرقية للتأهل لأول مرة في تاريخه.

وفي المقابل، تسعى منتخبات إيران، واليابان، وتايلاند وأوزبكستان إلى الحفاظ على سجل مشاركاتها المتتالية في جميع نسخ البطولة.

وتخوض بقية المنتخبات منافساتها في مدن مختلفة على امتداد القارة، في كل من الصين، والكويت، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وميانمار وتايلاند، فيما تُقام مباريات المجموعة الرابعة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر المقبل، بمشاركة منتخبات العراق، وباكستان، والسعودية، والصين تايبيه.