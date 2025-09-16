دراسة: ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب مع تقدم العمر

واشنطن في 16 سبتمبر/ وام/ كشفت دراسة أمريكية أن ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال ينذر باحتمال الإصابة بأمراض القلب في مراحل لاحقة من العمر.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية “ د ب أ” ، أن الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Journal of American Medical Association، أكدت أن الأطفال الذين يشكون من ارتفاع ضغط الدم في سن السابعة تتزايد لديهم احتمالات الوفاة بسبب أمراض القلب في منتصف سن الخمسينيات.

وشملت الدراسة نحو 38 ألف طفل ولدوا خلال الفترة ما بين 1959 و1966 وأصيبوا بمرض ارتفاع ضغط الدم وهم في السابعة من أعمارهم، وتمت متابعة حالتهم الصحية على مدار عقود. ولدى بلوغ المشاركين في الدراسة سن 54 عاما، توفي نحو 500 منهم بسبب مشكلات صحية تتعلق بأمراض القلب.

وذكرت رئيسة فريق الدراسة من كلية طب جامعة نورث ويسترن فاينبرج الأمريكية، أن النتائج أظهرت ارتباطا وثيقا بين ارتفاع ضغط الدم في سن الطفولة واحتمالات الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب، مشيرا إلى أن ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال يزيد احتمالات الوفاة بنسبة تتراوح ما بين 40% و50% خلال خمسة عقود من حياة الفرد.

وأشارت الدراسة أيضا إلى أن الأطفال الذين يرتفع ضغط الدم لديهم ولكنه يظل في الحدود الطبيعية سيتوفون أيضا على الأرجح في سن مبكرة بسبب مشكلات في القلب.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تؤكد أهمية مراقبة ضغط الدم في سن مبكرة، وليس فقط لدى البالغين.

