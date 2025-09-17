الجيش النيجيري يقضي على 11 مسلحًا شمال شرق البلاد

أبوجا في 17 سبتمبر /وام/ أعلن الجيش النيجيري أمس الثلاثاء، أن قواته نجحت في القضاء على 11 مسلحًا خلال عمليتين منفصلتين في شمال شرق نيجيريا، ضمن جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وأوضحت قوة المهام المشتركة في بيان أن العمليتين نفذتا على طريق باجا-كروس-كاوا في ولاية بورنو وفي منطقة أومبو بولاية أداماوا.

وفي العملية الأولى تصدت قوات الجيش لكمين بالقرب من جارين جيوا في منطقة كوكاوا، حيث استخدم المسلحون قنبلة بدائية وأطلقوا النار، وتمكنت القوات من القضاء على ثمانية مسلحين، بينهم قائدان ميدانيان، وصادرت 14 دراجة نارية وبنادق هجومية وذخائر.

وفي عملية أخرى بولاية أداماوا، أسفرت جهود القوات بدعم من حراس وصيادين محليين، عن مقتل ثلاثة مسلحين ومصادرة أسلحة ومعدات اتصال.

-خلا-