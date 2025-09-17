مقتل شخصين وإصابة آخرين بإطلاق للنار في فيينا

فيينا في 17 سبتمبر /وام/ قتل شخصان على الأقل وأصيب آخران في حادث إطلاق نار بمدينة فيينا مساء أمس الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء النمساوية "إيه بي إيه".

وذكرت الشرطة أن ضباطا منها توجهوا إلى مبنى سكني في حي ليوبولدشتات بعد ورود تقارير عن خلاف داخل شقة.

وعُثر داخل الشقة على امرأة، تبلغ من العمر 44 عاما، مقتولة.

بعد ذلك وقع تبادل لإطلاق النار خارج المبنى مع مشتبه به، يبلغ من العمر 44 عاما، تم العثور عليه لاحقا مقتولا في سيارته، بحسب الشرطة.

كما عثر على امرأة، 24 عاما، ورجل، 26 عاما، مصابين بجروح خطيرة داخل الشقة وتم نقلهما إلى المستشفى، وكانت حالة المرأة حرجة وتهدد حياتها.

-خلا-