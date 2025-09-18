مجزرة إسرائيلية بحق نازحين في غزة ترفع حصيلة شهداء اليوم إلى 81

غزة في 17 سبتمبر / وام / ارتكب الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، مجزرة جديدة في مدينة غزة أدت إلى استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، لترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ فجر اليوم إلى81.

ووقع الهجوم الأبرز قرب مستشفى الشفاء غرب المدينة، حيث استهدف قصف إسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين أثناء محاولتهم النزوح جنوبا، مما أسفر عن استشهاد 13 وإصابة العشرات بجروح خطيرة، ووصفت المشاهد في المكان بالمروعة.

وفي حوادث منفصلة، أدت استهدافات إسرائيلية لشقة سكنية قرب مستشفى القدس ولمنطقة شارع الصحابة إلى ارتقاء 5 شهداء آخرين وإصابة العشرات، وفقا لمصادر طبية.

