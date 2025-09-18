أرامكو السعودية تكمل إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار

الرياض في 18 سبتمبر/ وام/ أكملت أرامكو السعودية عملية إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، ويشمل الإصدار شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي، وحُدِد سعر الإصدار في 10 سبتمبر 2025، وطرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ ، أن أرامكو أوضحت أن الإصدار يتضمن شريحتين، الأولى 1.5 مليار دولار أمريكي، مستحقة في عام 2030، بمعدل ربح سنوي قدره 4.125%، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار أمريكي، مستحقة في عام 2035، بمعدل ربح سنوي قدره 4.625%.

