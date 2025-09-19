غير بيدرسون يدعو إلى مواصلة دعم سوريا ويعلن مغادرة منصبه قريبا

نيويورك في 18 سبتمبر/ وام/ دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون، المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم سوريا والوقوف بحزم ضد أي تدخل أجنبي في شؤونها، مشددا في هذا الصدد على ضروة نجاح المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال إحاطته الإعلامية التي قدمها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم والتي أعلن عقبها أنه سيغادر منصبه قريبًا لأسباب شخصية بعد أكثر من ست سنوات ونصف من العمل كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى سوريا .

و حذر بيدرسون من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن أي فشل للمرحلة الإنتقالية الحالية وقال إن “البديل قد يعني أن تجد سوريا نفسها محاصرة إلى أجل غير مسمى، وغير قادرة على التعافي أو إعادة البناء، بل وفي أسوأ الأحوال، إنزلاقها إلى موجات جديدة من الصراع والتدخل الخارجي” مشددا على أن هذا السيناريو ليس في مصلحة أحد.

وأكد على حاجة سوريا الماسة إلى مساعدة مادية دولية تتناسب مع احتياجاتها وطموحاتها.

