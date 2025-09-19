"ميدان" يستضيف "السباق الموسيقي للجري" 15نوفمبر

دبي في 18 سبتمبر/ وام/ يستضيف مضمار "ميدان" في دبي يوم 15 نوفمبر فعالية "السباق الموسيقي للجري"، إحدى أبرز السباقات المجتمعية الترفيهية والتي تقام ضمن فعاليات "تحدي دبي للياقة 30×30".

وتعد هذه الفعالية من أبرز الأنشطة المصاحبة للبطولة العالمية للترايثلون "دبي T100"، وتنظم بدعم من منظمة رياضيي الترايثلون المحترفين ومجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

ويمزج السباق بين الرياضة والموسيقى في أجواء احتفالية مميزة، إذ يشارك المتسابقون في تجربة جري لمسافة 5 كيلومترات على أنغام الموسيقى التي تصدح عبر مكبرات الصوت على طول المسار، لتختتم الفعالية بحفل موسيقي يحييه نخبة من منسقي الأغاني والفرق العالمية.