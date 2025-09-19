الدولار يصعد و تراجع أسعار النفط

نيويورك في 18 سبتمبر /وام/ ارتفع الدولار الأمريكي اليوم بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة .

ونزل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ فبراير شباط 2022 عند 96.224 مقابل مجموعة من العملات الرئيسية مباشرة بعد قرار سعر الفائدة، لكنه عاد ليرتفع بقوة إذ صعد 0.44 بالمئة إلى 97.074، وزاد قليلا اليوم الخميس ليستقر عند 97.163.

كما انخفضت أسعار النفط عند التسوية اليوم .

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 51 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 67.44 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا أو 0.8 بالمئة ليصل إلى 63.57 دولار.

وتعرضت السوق لضغوط أيضا مع استمرار تخمة المعروض وضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

