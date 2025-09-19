90 محملا تشارك في "سباق أبو الأبيض" للمحامل الشراعية 60 قدما

أبوظبي في 19 سبتمبر/ وام/ ينطلق غدا سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدما، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأكد النادي، في بيان اليوم، أن عملية التسجيل شهدت إقبالاً كبيراً من النواخذة والبحارة، حيث وصل عدد المحامل المشاركة إلى 90 محملاً، لخوض المنافسة على امتداد مياه أبوظبي وحتى خط النهاية أمام الكورنيش، للفوز بجوائز مالية تتجاوز 4 ملايين درهم.

وأعلنت اللجنة المنظمة اكتمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان نجاح الحدث، بما يعكس الرعاية والاهتمام الكبيرين بالسباقات التراثية في الدولة، وتعزيز الموروث البحري في نفوس الأجيال القادمة.