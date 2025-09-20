البيت الإماراتي يجسد جسراً ثقافياً بين الإمارات والصين في يومه الثاني

بكين في 20 سبتمبر /وام/ شهدت فعالية "البيت الإماراتي" في سور الصين العظيم في يومها الثاني، إقبالاً لافتاً من الزوار والمشاركين في فعاليات سباق زايد الخيري وماراثون هوايرو سور الصين العظيم، حيث تفاعل الحضور مع العروض التراثية الإماراتية التي جسدت أصالة الفنون الشعبية والعادات العربية.

وحضر اليوم الثاني، برفقة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، جمع من الدبلوماسيين والمسؤولين إلى جانب جمهور غفير من المشاركين في السباق، الذين استقبلوا التجربة الإماراتية بحفاوة لافتة.

وقدمت فرقة العيالة الإماراتية عروضاً حية أضفت أجواء من التفاعل والبهجة، بينما جذب ركن الحرف اليدوية اهتمام الزوار، الذين تعرفوا على فنون السدو والتلي، التي تعكس مهارات النساء الإماراتيات في الحفاظ على التراث ونقله للأجيال.

وأشاد الحضور الصينيون بما شاهدوه من معروضات وعروض حيّة، معتبرين أن "البيت الإماراتي" يمثل جسراً ثقافياً يعزز التقارب بين الشعبين، ويتيح لهم التعرف عن قرب على ملامح من التراث الإماراتي الذي يجمع بين الأصالة والانفتاح.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات تجسيداً لحرص دولة الإمارات على إبراز تراثها الثقافي وهويتها الوطنية في المحافل الدولية، وتعزيز جسور التواصل الحضاري والتبادل الثقافي بين الشعوب، بما يواكب رؤية الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للسلام والتسامح، وحاضنة للثقافة والإبداع.