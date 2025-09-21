أبوظبي للألعاب المائية يختتم دوري سويم فور لايف بمشاركة 440 سباحا وسباحة

أبوظبي في 20 سبتمبر/ وام/ اختتم نادي أبوظبي للرياضات المائية مساء اليوم منافسات النسخة الأولى من دوري سويم فور لايف للموسم الرياضي 2025-2026 والذي أقيم في مسبح النادي بمشاركة 440 سباحا وسباحة من مختلف الفئات السنية مثلوا 29 فريقا من كافة إمارات الدولة.

كما شهدت المنافسات مشاركة 30 سباحا وسباحة من الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وتصدر سباحو وسباحات نادي أبوظبي للرياضات المائية ترتيب الفرق عقب ختام المنافسات.