منتخب الإمارات يحصد 96 ميدالية في "مونديال المواي تاي" للشباب

أبوظبي في 21 سبتمبر /وام/ أحرز منتخب الإمارات 96 ميدالية، بواقع 40 ذهبية، و21 فضية، و35 برونزية، في ختام فعاليات "مونديال المواي تاي" للشباب، بحسب التصنيف الختامي للاتحاد الدولي مساء أمس.

وأكد اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، في تقرير اليوم، أن لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني قدموا مستويات تنافسية في البطولة التي أقيمت من 12 إلى 19 سبتمبر الجاري في أبوظبي، بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 100 دولة.

وأوضح أن مشاركة منتخبنا الوطني تعد الأكبر في تاريخ بطولات العالم للمواي تاي، إذ ضم 122 لاعباً، من بينهم منتخب أصحاب الهمم.

وكشف التصنيف الدولي عن إحراز منتخبنا الوطني المركز الثاني عالمياً، خلف منتخب الرياضيين المحايدين المشارك بشعار الاتحاد الدولي، حيث حصد 94 ميدالية، بواقع 53 ذهبية، و26 فضية، و15 برونزية.

وقال سعادة عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، إن الإنجاز العالمي يتوج دعم ورعاية القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، ونجاح إستراتيجية الاتحاد في بناء قاعدة من العناصر الواعدة للمنافسة في البطولات العالمية.

من جانبه أوضح ستيفن فوكس، الأمين العام للاتحاد الدولي، أن دولة الإمارات قدمت للعالم استضافة مميزة بأعلى المعايير الاحترافية، لترسخ مكانة أبوظبي عاصمة لرياضة المواي تاي.